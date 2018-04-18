Басурин: Военные из стран НАТО прибыли в Донбасс для осуществления провокаций

Полковник не исключил, что в ближайшее время военнослужащие ВСУ совершат провокационные обстрелы по территории народной республики и постановочные обстрелы собственных позиций. По его мнению, таким образом Киев пытается дискредитировать Донецк в глазах международной общественности и обвинить в срыве перемирия.

«Нашей разведкой получены данные о прибытии в зону ответственности ОТГ «Донецк» группы военнослужащих стран-членов НАТО якобы с целью ознакомления с обстановкой в зоне так называемой АТО. Кроме этого, ведущими СМИ Украины и нескольких западных государств туда же в срочном порядке откомандированы группы журналистов», — заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

Кроме того, он считает, что для провокаций украинская сторона может использовать отключение водоснабжения Авдеевки, подконтрольной Киеву в результате остановки Донецкой фильтровальной станции, попавшей под обстрел.

«Предупреждаем сразу, что наша республика на данные провокации не поддастся и продолжит соблюдать перемирие. Мы надеемся, что мировое сообщество не оставит факты провокаций незамеченными и подтвердит подлую сущность украинской стороны, уподобляющеюся своим американским хозяевам, потакающим международное право и открыто поддерживающим терроризм», — сказал Басурин.