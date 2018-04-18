Басурин: Военные из стран НАТО прибыли в Донбасс для осуществления провокаций 

Полковник не исключил, что в ближайшее время военнослужащие ВСУ совершат провокационные обстрелы по территории народной республики и постановочные обстрелы собственных позиций. По его мнению, таким образом Киев пытается дискредитировать Донецк в глазах международной общественности и обвинить в срыве перемирия.
«Нашей разведкой получены данные о прибытии в зону ответственности ОТГ «Донецк» группы военнослужащих стран-членов НАТО якобы с целью ознакомления с обстановкой в зоне так называемой АТО. Кроме этого, ведущими СМИ Украины и нескольких западных государств туда же в срочном порядке откомандированы группы журналистов», — заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Кроме того, он считает, что для провокаций украинская сторона может использовать отключение водоснабжения Авдеевки, подконтрольной Киеву в результате остановки Донецкой фильтровальной станции, попавшей под обстрел.
«Предупреждаем сразу, что наша республика на данные провокации не поддастся и продолжит соблюдать перемирие. Мы надеемся, что мировое сообщество не оставит факты провокаций незамеченными и подтвердит подлую сущность украинской стороны, уподобляющеюся своим американским хозяевам, потакающим международное право и открыто поддерживающим терроризм», — сказал Басурин.
Несмотря на действие пасхального перемирия, стороны вооружённого конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что с 30 марта ВСУ выпустили по территории народной республики более 860 мин и снарядов, руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил о гибели 14 мирных жителей во время обстрелов со стороны силовиков, Киев объявил о гибели одного и ранении троих военнослужащих в Донбассе.