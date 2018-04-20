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В ОБСЕ сообщили об увеличении числа нарушений перемирия в Донбассе
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В ОБСЕ сообщили об увеличении числа нарушений перемирия в Донбассе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали на прошлой неделе увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе на 10%, заявил в пятницу первый замглавы миссии Александр Хуг.
"На прошлой неделе СММ ОБСЕ констатировала увеличение количество нарушений режима прекращения огня на 10%… Мы зафиксировали 4827 нарушений", — заявил Хуг на брифинге.
По его словам, обе стороны конфликта нарушают перемирие в Донбассе, из-за чего в первую очередь страдает мирное население.
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