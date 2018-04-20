В ОБСЕ сообщили об увеличении числа нарушений перемирия в Донбассе

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости . Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали на прошлой неделе увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе на 10%, заявил в пятницу первый замглавы миссии Александр Хуг

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ констатировала увеличение количество нарушений режима прекращения огня на 10%… Мы зафиксировали 4827 нарушений", — заявил Хуг на брифинге.

По его словам, обе стороны конфликта нарушают перемирие в Донбассе, из-за чего в первую очередь страдает мирное население.