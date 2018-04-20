Парубий: Местное самоуправление в Виннице готовит оптимальных премьеров

Об этом он заявил в эфире украинского ТВ.

Отвечая на вопрос о вероятности отставки правительства Гройсмана , спикер ВРУ отметил, что есть определенные силы, которые «после того, как возможный сценарий досрочных выборов оказался им нереальным, поднимают вопрос сегодня о возможной отставке премьер-министра».

«Есть такие люди, я этого не буду скрывать, я считаю, что это тоже вопрос, который на сегодня для страны является опасным. Я скажу свою позицию: я считаю Владимира Гройсмана эффективным менеджером, который, получив опыт в Виннице в местном самоуправлении, сегодня оптимально выполняет свои обязанности премьер-министра Украины », — сказал Парубий.

Он добавил, что как председатель ВР считает Гройсман «эффективным премьер-министром».

Председатель ВР также заверил, что Гройсман в отставку не собирается.

«Он планирует работать, работать трудно, системно тот период, который нам отведен до конца каденции», — добавил спикер.