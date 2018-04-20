Депутат Рады: Украина в оккупации, эту свору надо убирать от власти

Об этом народный избранник заявил в эфире телеканала NewsOne.

«Эту свору надо убирать от власти… Наша страна сегодня находится в оккупации… Все мы помним, как вели себя фашисты в нашей стране. Переименовывали улицы, — что делают эти, — ломали памятники, — что делают эти, — стирали нашу память, — что делают эти. Они запрещали наш язык, — что делают эти, — родной язык. Они вывозили нашу молодежь вагонами в Европу. Вагонами для скота вывозили в Европу. Эти делают то же самое, только они это делают в купе. Люди сами уезжают, они другими методами это делают. Поэтому эта власть — это оккупация», — заявил Балицкий.