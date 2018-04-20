Посольство РФ продолжит работу над возвращением экипажа «Норда»

Судно с 10 моряками было задержано украинскими пограничниками 25 марта

Российское посольство на Украине продолжит делать все необходимое для возвращения членов экипажа судна «Норд» на родину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

«Мы будем и дальше добиваться их скорейшего возвращения на родину к семьям», — отметили в посольстве.

Зарегистрированное в Керчи судно с 10 моряками на борту было задержано украинскими пограничниками 25 марта. Россиян обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют то же, но «с целью причинения вреда интересам государства».