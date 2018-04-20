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Посольство РФ продолжит работу над возвращением экипажа «Норда»
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Посольство РФ продолжит работу над возвращением экипажа «Норда» 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Судно с 10 моряками было задержано украинскими пограничниками 25 марта
Российское посольство на Украине продолжит делать все необходимое для возвращения членов экипажа судна «Норд» на родину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.
«Мы будем и дальше добиваться их скорейшего возвращения на родину к семьям», — отметили в посольстве.
Зарегистрированное в Керчи судно с 10 моряками на борту было задержано украинскими пограничниками 25 марта. Россиян обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют то же, но «с целью причинения вреда интересам государства».
Гобенко отпущен под залог, на остальных моряков наложили штраф. Экипаж «Норда» несколько раз пытался покинуть Украину, но пограничники препятствовали этому. В четверг двоим морякам удалось улететь в Минск.
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