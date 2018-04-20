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Атташе генконсульства России на Украине попал в базу данных сайта «Миротворец»
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Атташе генконсульства России на Украине попал в базу данных сайта «Миротворец» 

Газета.Ru 1 час назад
В базу данных украинского сайта «Миротворец» был внесен атташе российского генерального консульства на Украине Дмитрий Бондарец, передает РИА «Новости».
На самом сайте в официальном заявлении в качестве причины внесения атташе генконсульства указана «организация незаконного пересечения государственной границы Украины на пункте пропуска „Гоптовка“ группой лиц и в аэропорту „Жуляны“, участие в антиукраинских информационных мероприятиях».
Украинские пограничник ранее сняли с рейса, направлявшегося в Минск, семь членов экипажа ранее арестованного российского судна «Норд», разрешив двум из них утром выехать по загранпаспортам, которые были выданы российским консульством на Украине.
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