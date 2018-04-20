Атташе генконсульства России на Украине попал в базу данных сайта «Миротворец»

В базу данных украинского сайта «Миротворец» был внесен атташе российского генерального консульства на Украине Дмитрий Бондарец, передает РИА «Новости»

На самом сайте в официальном заявлении в качестве причины внесения атташе генконсульства указана «организация незаконного пересечения государственной границы Украины на пункте пропуска „Гоптовка“ группой лиц и в аэропорту „Жуляны“, участие в антиукраинских информационных мероприятиях».