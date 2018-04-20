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На Украине амнистируют самодеятельных строителей
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На Украине амнистируют самодеятельных строителей 

Украина.ру 51 минуту назад
Фото: Украина.ру
На Украине вступил в силу закон № 2363-VIII о продлении срока принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Документ опубликован в правительственном издании «Голос Украины».
Согласно закону, орган государственного архитектурно-строительного контроля бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления собственниками земельных участков принимает в эксплуатацию построенные без разрешительной документации здания, которые по классу последствий относятся к объектам с незначительными последствиями (СС1).
Речь идет о возведенных с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года индивидуальных/усадебных жилых домах, садовых, дачных домах общей площадью до 300 квадратных метров, а также хозяйственных/приусадебных зданиях и сооружениях общей площадью до 300 квадратных метров. Действие законопроекта распространяется на построенные до 12 марта 2011 года здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.
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