Как на Украине придумывали новую религию

— Из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. И уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву , — Порошенко поставил точку и повернулся к своему спичрайтеру:

— Ну как?

— Ничего… Только про Царьград как-то неправильно предложение сформулировано.

— Аа, точно. Получилось будто Царьград — это не Украина тогда была. — Вот да. — Щас, щас… После того, как Украина основала Римскую империю…

— Не, тут с самого начала надо начинать. Украинец Визант, он же Визас — сын украинского бога Посейдона и Кироэссы, которая в свою очередь являлась дочерью украинского бога Зевса, основал город Византий…

— Я помню, — перебил Порошенко, набивая текст, — а дальше что?

— Который потом стал Константинополем в скобках Царьградом.

— Скобка закрывается, — Порошенко откинулся в кресле:

— Ваще круто.

— Да шикарно просто.

— Так, а потом мы поселили туда турков.

— Турок…

— Да какая, блин, разница?! И до сих пор ими правим, — высунув язык Порошенко строчил одним пальцем в ноутбук, — потом мы занялись созданием Европы, потом украинец Колумб открыл Америку… и ими всеми мы тоже до сих пор руководим.

— Про Залесье добавить надо.

— Ага. А что добавить?

— Ну… Злое Залесье всегда нам завидовало. Пока мы создавали ядерную бомбу и запускали ракеты в Космос Залесье ходило по своей поляне в лаптях и даже читать не умело.

— Да не части, я же не секретарша. Не успеваю записывать, — Порошенко быстро тыкал пальцем по клавишам, — дальше то что?

— А потом мы на минутку буквально отвернулись, и они сперли у нас Крым

— Сволочи, — буркнул Порошенко и продолжил писать, — Крым, который когда-то присоединила Екатерина, которую на княжение в Залесье посадила наша Великая Украинская Империя. Ну?! — Порошенко довольным взглядом посмотрел на спичрайтера.

— Уашэ красавчик. Многие поверят.

— Что, значит, поверят? — искренне удивился Порошенко.

— Ну многие поверят в эту херотень…

Взгляд Порошенко стал грозным:

— Ты че, белка, ваще оборзела?!

Белка удивленно посмотрела на Порошенко и сложила лапки на груди:

— Чей та я оборзела?

— Ты думаешь, я тут сказки рассказываю? Это вообще-то наша настоящая история. Ты, конечно, у меня спичрайтером работаешь, но будешь наглеть, я из тебя шапку сделаю.

Белка огромными глазами таращилась на Порошенко. Затем плеснула в стакан:

— Да, ладно, не кипятись. Разошелся. Тебе в Раду еще идти.

Порошенко залпом осушил стакан. Белка вскрыла следующую бутылку, плеснула еще. Порошенко закинул второй стакан:

— Слышь, что-то я резко устал. Вот это всё в Раде я уже сказать не смогу.

— Ну и ладненько. Скажешь только первый абзац. А вот это всё мы дополним и книгой потом издадим. И там обязательно расскажем, что Украина, по-прежнему, правит миром.

— Отличная идея. Ты пока пиши, а я пойду.

Порошенко встал. Дал крен чуть вправо, снеся по дороге журнальный столик и уперся в стену.

— Два шага левее, — скорректировала белка.

— Благодарю! — Икнул Порошенко, сделал два шага влево, нащупал дверь и вышел в нее.

— Вот, дебил! — Сочувственно покачала головой белка и уселась в кресло Порошенко, — так… когда-то мой далекий предок создал эту Землю, а теперь я — Петр Алексеевич Порошенко возглавляю мировое теневое правительство! А Трамп — лох! Да, вот так будет хорошо! — Белка быстро застрочила лапками в ноутбук.