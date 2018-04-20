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Депутат отметила день рождения Гитлера
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Депутат отметила день рождения Гитлера 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Львовского городского совета от партии «Свобода» Марьяна Батюк поздравила Адольфа Гитлера с днем рождения и назвала его «великим мужчиной». Позже она удалила свою запись, но издание Zaxid.net опубликовало скриншот.
В своем посте Батюк привела две цитаты Гитлера из его книги «Моя борьба» (книга признана экстремисткой и запрещена в России). По данным Zaxid.net, депутат удалила сообщение примерно через час после публикации.
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28-летняя Марьяна Батюк — учительница истории и замдиректора львовской школы №100 по воспитательной работе. Она стала депутатом горсовета в 2015 году.
Директор ее школы Василий Староста пообещал провести с Батюк «профилактическую беседу» из-за поста о Гитлере.
«Я считаю, что это недопустимо, если человек пишет что-то, что противоречит политике государства и определенным международным нормам», — заявил он.
Комментарии2  Ещё 13 источников 
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