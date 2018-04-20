Ещё
Freedom House: Коррупция на Украине стабильна, демократия в упадке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Freedom House: Коррупция на Украине стабильна, демократия в упадке 

Украина.ру 51 минуту назад
Фото: Украина.ру
Эту проблему обсудили в Вашингтоне создатели отчета Freedom House «Страны в переходном периоде», сообщает «Голос Америки».
«Изменения уровня демократии неоднозначны. Есть улучшения на уровне местного управления, что связано с процессом децентрализации. Но мы заметили спад в двух категориях: развитие независимых СМИ и гражданского общества, что связано с вопросами коррупции», — сказал директор исследования Freedom House «Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism» Нейт Шенкан.
Он добавил, что общая оценка уровня коррупции на Украине не снизилась.
«В вопросах коррупции мы еще не ухудшали рейтинг, но будем внимательно смотреть в этом году, есть ли настоящий прогресс в борьбе с коррупцией», — отметил представитель Freedom House.
Он также отметил, что на вопрос о том, является ли спад демократии временным явлением или это тенденция, должно ответить руководство страны.
В свою очередь сенатор Бен Кардин призвал поддержать Украину, чтобы помочь ей победить коррупцию и добиться независимости судебной ветви власти.
На фоне подготовки к президентским и парламентским выборам в 2019 году эксперты прогнозируют, что давление с боку власти на гражданское общество может усилиться, антикоррупционная реформа будет заморожена. А медицинская реформа и децентрализация будут развиваться.
Украина.ру: последние новости
Спикер Рады не верит в досрочные парламентские выборы ОБСЕ: Ситуация в зоне конфликта на Украине далека от стабильной «Взгляд»: Порошенко дал повод вспомнить, как опрометчиво был основан Киев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый русский бордель назвали спасением нации118
Поклонская ответила Порошенко про князей277
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-30097
Первый легальный бордель открывается в России349
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой74
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение