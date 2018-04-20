Freedom House: Коррупция на Украине стабильна, демократия в упадке

Эту проблему обсудили в Вашингтоне создатели отчета Freedom House «Страны в переходном периоде», сообщает «Голос Америки»

«Изменения уровня демократии неоднозначны. Есть улучшения на уровне местного управления, что связано с процессом децентрализации. Но мы заметили спад в двух категориях: развитие независимых СМИ и гражданского общества, что связано с вопросами коррупции», — сказал директор исследования Freedom House «Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism» Нейт Шенкан.

Он добавил, что общая оценка уровня коррупции на Украине не снизилась.

«В вопросах коррупции мы еще не ухудшали рейтинг, но будем внимательно смотреть в этом году, есть ли настоящий прогресс в борьбе с коррупцией», — отметил представитель Freedom House.

Он также отметил, что на вопрос о том, является ли спад демократии временным явлением или это тенденция, должно ответить руководство страны.

В свою очередь сенатор Бен Кардин призвал поддержать Украину, чтобы помочь ей победить коррупцию и добиться независимости судебной ветви власти.

На фоне подготовки к президентским и парламентским выборам в 2019 году эксперты прогнозируют, что давление с боку власти на гражданское общество может усилиться, антикоррупционная реформа будет заморожена. А медицинская реформа и децентрализация будут развиваться.