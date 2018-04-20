Донбасс и Россия убедились в своем родстве

В конференции приняли участие 150 делегатов из регионов России , Донецкой и Луганской народных республик.

Народы Российской Федерации и Донбасса связывают многовековая история, общие культурные и духовно-нравственные ценности. В Совете Федерации уделяют значительное внимание вопросам развития интеграционных процессов между Россией Донецкой и Луганской народными республиками. Для сохранения и укрепления такого сотрудничества в социально-экономической сфере в конце 2016 года при Совете Федерации был создан комитет общественной поддержки жителей юго-востока Украины . В 2017 году проведено четыре заседания комитета, на которых был рассмотрен ряд насущных вопросов. В частности, о развитии общественного межрегионального сотрудничества с общественными организациями Донецкой и Луганской народных республик.

Председатель народного совета ДНР Денис Пушилин отметил, что «инициатива комитета общественной поддержки жителей юго-востока по активизации взаимодействия между Донбассом и Россией переросла в интеграционную программу, действующую уже на протяжении года. И эта работа, безусловно, дала определённые результаты: был заложен фундамент долгосрочного сотрудничества со многими регионами Российской Федерации, набирает темпы отраслевой диалог, расширяются культурные и гуманитарные контакты».

Для реализации поставленных на 2018 год задач принято решение об объединении всех усилий и процессов по укреплению социально-культурных взаимосвязей межу Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Работа конференции началась с пленарного заседания, которое своим докладом открыл заместитель председателя Совета Федерации, Герой России Юрий Воробьёв . От донецкой делегации на пленарном заседании выступили: председатель народного совета ДНР, руководитель Русского центра Денис Пушилин, художественный руководитель и генеральный директор донецкого государственного музыкально-драматического театра Наталья Волкова , доцент кафедры международной экономики Донецкого национального университета, поэт, член Союза писателей России, член Союза писателей ДНР Анна Ревякина.

Дальнейшая работа проходила в трёх секциях: «Русский мир и проблемы фальсификации истории Второй мировой войны», «Этнокультурное взаимодействие и сотрудничество в гуманитарной сфере», «Взаимодействие и реализация проектов в молодёжной сфере». Участники конференции подчеркнули, что родство и открытость национальных культур народов России и Донбасса выполняют важную объединяющую миссию, взаимное знакомство с культурой и современной жизнью наших народов способствует их сближению, формированию культуры межнациональных отношений, укреплению мира и согласия.

С учётом состоявшейся дискуссии и в целях укрепления культурного взаимодействия и гуманитарного сотрудничества регионов России и Донбасса участники конференции рекомендуют содействовать укреплению гражданской солидарности, гражданского самосознания, этнокультурной идентичности народов России и Донбасса, основываясь на духовной общности, знании повседневной жизни, традиционных духовно-нравственных и этнокультурных ценностей наших народов, сотрудничестве в области образования, культуры, науки, в том числе в организации взаимопомощи и обмена опытом.

Как отметил Денис Пушилин, «таких мероприятий должно быть больше. В выступлениях представителей регионов РФ, ДНР и ЛНР чувствовалось понимание сложившейся ситуации. И это было не просто озвучивание существующей проблематики, это были конкретные предложения по развитию сотрудничества межу Россией и Донбассом в самых разных сферах. И если у нас будет план подобных конференций, форумов на будущее, то мы сможем вместе с регионами РФ готовиться более эффективно и показывать более значимые результаты с каждой встречей».

По итогам конференции была принята резолюция по культурному и гуманитарному сотрудничеству между Донбассом и Россией, в которой прописан ряд мер по расширению диалога между представителями органов власти России и Донбасса, а также общественными организациями, научным и экспертным сообществом.