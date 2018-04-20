Ещё
На Украине завели дела на европейских участников ЯМЭФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине завели дела на европейских участников ЯМЭФ 

РИА Новости Крым 44 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. На Украине так называемая "прокуратура АРК" возбудила уголовные дела в отношении европейских участников ЯМЭФ. Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным журналистов, уже установлены десять иностранных гостей, которые «поддерживают страну-агрессора». «Речь идет о гражданах европейских стран. Иностранцы приехали в Крым в обход украинского законодательства», — пишут СМИ.
По мнению украинской стороны, действия европейских участников подпадают под ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.
"Пребывание иностранцев на полуострове Крым и участие в так называемом четвертом Ялтинском международном экономическом форуме является свидетельством поддержки агрессии Российской Федерации против Украины и негативно повлияет на усилия Украины по восстановлению своей территориальной целостности и национальных интересов", — цитируют «прокуратуру АРК» украинские СМИ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о том, что накануне старта Ялтинского международного экономического форума на его зарубежных участников оказывалось давление, однако это не повлияло на их решение приехать в Крым и налаживать сотрудничество с регионом.
ЯМЭФ проходит в Крыму уже в четвертый раз. С каждым годом число его гостей увеличивается практически вдвое, и в этом году в форуме участвуют 3 тысячи человек из 71 страны.
РИА Новости Крым: последние новости
Вице-адмирал назвал позором письмо украинских моряков президенту Порошенко Поклонская рассказала, как крымчане жили при Украине "Тактика мелких шагов": Аваков озвучил план по возвращению Донбасса
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей247
Первый легальный бордель открывается в России347
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой73
Первый русский бордель назвали спасением нации64
Пентагон готовит ответ на «ракету Путина»126
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
26:02
«Санкции против России достигли нужного результата»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение