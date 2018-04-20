На Украине завели дела на европейских участников ЯМЭФ

По данным журналистов, уже установлены десять иностранных гостей, которые «поддерживают страну-агрессора». «Речь идет о гражданах европейских стран. Иностранцы приехали в Крым в обход украинского законодательства», — пишут СМИ.

По мнению украинской стороны, действия европейских участников подпадают под ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.

"Пребывание иностранцев на полуострове Крым и участие в так называемом четвертом Ялтинском международном экономическом форуме является свидетельством поддержки агрессии Российской Федерации против Украины и негативно повлияет на усилия Украины по восстановлению своей территориальной целостности и национальных интересов", — цитируют «прокуратуру АРК» украинские СМИ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о том, что накануне старта Ялтинского международного экономического форума на его зарубежных участников оказывалось давление, однако это не повлияло на их решение приехать в Крым и налаживать сотрудничество с регионом.

ЯМЭФ проходит в Крыму уже в четвертый раз. С каждым годом число его гостей увеличивается практически вдвое, и в этом году в форуме участвуют 3 тысячи человек из 71 страны.