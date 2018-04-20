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Досрочных выборов на Украине не будет
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Парубий заверил, что досрочных парламентских выборов на Украине не будет 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заверил, что досрочных выборов в украинский парламент не будет.
Очередные парламентские и президентские выборы на Украине должны состоятся в 2019 году. При этом в украинских СМИ регулярно появляется информация о возможном проведении досрочных выборов, однако власти настаивают, что выборы должны быть в следующем году.
"Вопросы и дискуссии о досрочных выборах существуют столько, сколько существует Верховная рада. Досрочных выборов не будет. Впереди будет работа, системная, непростая. Будут решение, нужные для общества, нужные для безопасности и обороны… паралич системы власти — это одна из худших услуг для украинской обороноспособности", — заявил Парубий в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".
Он также заверил, что мнение президента Украины Петра Порошенко по поводу досрочных выборов в Раду идентично его позиции. "Досрочные выборы — это способ дестабилизации и введение в паралич страны на более долгий период", — отметил спикер Рады.
По закону, в случае развала коалиции в Раде на протяжении месяца должно быть сформировано новое большинство, в противном случае президент получает основание для роспуска Верховной рады и назначения внеочередных выборов.
Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что оснований для досрочных парламентских выборов нет. Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков также ранее заявлял, что проведение досрочных выборов невозможно.
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