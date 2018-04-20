Досрочных выборов на Украине не будет

Парубий заверил, что досрочных парламентских выборов на Украине не будет

Очередные парламентские и президентские выборы на Украине должны состоятся в 2019 году. При этом в украинских СМИ регулярно появляется информация о возможном проведении досрочных выборов, однако власти настаивают, что выборы должны быть в следующем году.

"Вопросы и дискуссии о досрочных выборах существуют столько, сколько существует Верховная рада. Досрочных выборов не будет. Впереди будет работа, системная, непростая. Будут решение, нужные для общества, нужные для безопасности и обороны… паралич системы власти — это одна из худших услуг для украинской обороноспособности", — заявил Парубий в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Он также заверил, что мнение президента Украины Петра Порошенко по поводу досрочных выборов в Раду идентично его позиции. "Досрочные выборы — это способ дестабилизации и введение в паралич страны на более долгий период", — отметил спикер Рады.

По закону, в случае развала коалиции в Раде на протяжении месяца должно быть сформировано новое большинство, в противном случае президент получает основание для роспуска Верховной рады и назначения внеочередных выборов.