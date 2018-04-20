В Хмельницком пылала мусорная свалка

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба государственного управления по чрезвычайным ситуациям в области.

По ее данным, сообщение о том, что в городе Хмельницкий горит полигон твердых бытовых отходов, поступило в пятницу в 02.21 (совпадает с мск). На момент прибытия спасателей площадь пожара достигла 600 квадратных метров.

«Оперативными действиями в 3.05 пожар удалось локализовать, а в 4.38 полностью ликвидировать, не допустив распространения огня на большую площадь», — говорится в сообщении пресс-службы. Причина пожара устанавливается.

Проблема мусора остро встала на Украине после пожара 30 мая прошлого года на Грибовицкой свалке во Львовской области. Прибывшие на его тушение пожарные стали жертвами оползня мусора. Три человека погибли, тело еще одного найти так и не удалось.

В связи с опасностью дальнейшей эксплуатации полигона работа свалки была приостановлена. Львовский мусор начал кочевать по стране, зачастую нелегально выбрасываться в различных местах — в том числе в чернобыльской зоне отчуждения.

Как выяснилось, проблема с мусором остро стоит во все областях Украины. Отсутствие мощностей по переработке мусора и нежелание властей решить данный вопрос приводит к тому, что Украина все больше начинает напоминать «полигон твердых бытовых отходов».