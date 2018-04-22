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Жебривский заявил о восстановлении работы ДФС
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На Украине задержали "доверенное лицо Путина"
На Украине задержали "доверенное лицо Путина"

Жебривский заявил о восстановлении работы ДФС 

Украина.ру 22 апреля 2018
Фото: Украина.ру
Об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал в Facebook.
«Как докладывают мне оперативные службы, по состоянию на сейчас уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС. После этого вода будет закачиваться в Авдеевку — к вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена», — отметил он.
По его словам, сотрудники Донецкой фильтровальной станции приступили к установке оборудования.
17 апреля ВСУ обстреляли автоколонну с рабочими Донецкой фильтровальной станции, ранения получили пять человек. Огонь велся с позиций 95 бригады ВСУ. В связи с инцидентом руководство коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“» приняло решение об остановке работы станции. 18 апреля оборудование ДФС было законсервировано, а персонал полностью эвакуирован. Из-за остановки работы ДФС 345 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения столкнулись с перебоями в подаче воды.
Международные организации, в частности — ООН, призвали прекратить обстрелы ДФС и с уважением относиться к гражданской инфраструктуре Донбасса.
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