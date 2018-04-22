Жебривский заявил о восстановлении работы ДФС

Об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал в Facebook.

«Как докладывают мне оперативные службы, по состоянию на сейчас уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС. После этого вода будет закачиваться в Авдеевку — к вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена», — отметил он.

По его словам, сотрудники Донецкой фильтровальной станции приступили к установке оборудования.

17 апреля ВСУ обстреляли автоколонну с рабочими Донецкой фильтровальной станции, ранения получили пять человек. Огонь велся с позиций 95 бригады ВСУ. В связи с инцидентом руководство коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“» приняло решение об остановке работы станции. 18 апреля оборудование ДФС было законсервировано, а персонал полностью эвакуирован. Из-за остановки работы ДФС 345 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения столкнулись с перебоями в подаче воды.