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Запасов воды для подачи в Авдеевку хватит до воскресенья, заявили в Киеве
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Запасов воды для подачи в Авдеевку хватит до воскресенья, заявили в Киеве 

РИА Новости 20 минут назад
КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Вода жителям Авдеевки Донецкой области поступает из запасов резервуара, что позволяет подавать воду дважды в день по четыре часа до воскресенья включительно, сообщило в пятницу украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий.
Компания «Вода Донбасса» во вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. В среду предприятие сообщило, что работу станции остановили, началась эвакуация персонала. Как сообщили в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, работа станции остановлена, предварительно, на пять дней.
"На сегодня вода для города Авдеевка поступает из запасов, хранящихся в углубленном резервуаре. Это дает возможность подавать воду в жилые дома дважды в день по четыре часа до 22 апреля включительно", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того сообщается, что в Авдеевке наполнены 11 резервуаров для реагирования в случае крайней необходимости.
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.
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