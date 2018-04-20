В оставшейся без воды Авдеевке запаса осталось на четыре дня

В пятницу, 20 апреля, прекратилось подача воды жителям Авдеевки, которая поступала самотеком после остановки Донецкой фильтровальной станции, сообщает украинское министерство по вопросам «временно оккупированных территорий».

«Предусмотрена подача воды из местного резервуара, запасов хватит на четыре дня», — говорится в сообщении министерства в микроблоге Twitter.

Ведомство сообщило, что МККК планирует подвоз 18 тонн питьевой воды для населения в ближайшее время.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения и обеспечивает водой около 400 тыс. жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.

Во вторник автобус с сотрудниками компании «Вода Донбасса» попал под прицельный обстрел, в результате которого ранения получили пять человек. На следующий день работа на предприятии остановилась, персонал эвакуировали. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщили, что восстановление работы станции ожидается через пять дней.