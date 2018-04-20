ООН требует обеспечить безопасность сотрудников ДФС

Об этом говорится в сообщении Новостей ООН . В публикации напоминают, что Донецке прекратила работу фильтровальная станция после того, как 17 апреля во второй половине дня был обстрелян автобус с работниками Донецкой фильтровальной станции. Пятеро сотрудников ДФС получили ранения.

Следует отметить, что Донецкая фильтровальная станция находится на территории, подконтрольной армии Донецкой народной республики. В связи с этим по ней ведут обстрелы исключительно украинские вооруженные соединения — как относящиеся к официальным структурам, так и незаконные вооруженные формирования вроде запрещенного в РФ «Правого сектора».

В результате 345 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения столкнулись с перебоями в подаче воды. По сообщениям СМИ, полностью или частично без воды остались жители Авдеевки, части Донецка и Ясиноватая, окрестные села и населенные пункты.

Это уже не первый подобный инцидент на этом предприятии. 14 марта Координатор системы ООН в Киеве Нил Волкер с осуждением отреагировал на обстрел автобуса с работниками Донецкой фильтровальной станции, а также грузовика, перевозившего химические вещества, необходимые для обработки воды.

Предполагается, что на этот раз станция не возобновит работу до тех пор, пока стороны конфликта не предоставят гарантии безопасности сотрудников. Это значит, что 345 тысяч жителей Донецкой области, особенно население небольших деревень, остались без воды.

Представитель ООН потребовал обеспечить бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции, подчеркнув, что она не может функционировать без участия технических специалистов. В четверг Нил Волкер в Нью-Йорке доложит государствам-членам ООН о гуманитарной ситуации на востоке Украины и о том, что делает ООН, чтобы помочь людям.

Гражданские лица — главные жертвы четырехлетнего вооруженного конфликта на востоке Украины. Миллионы украинцев, оказавшиеся в зоне активных боевых действий, а также семьи, которые были вынуждены переселиться, потеряли надежду на мирную жизнь в нормальных условиях.