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Поклонская ответила Порошенко про князей
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Поклонская ответила Порошенко про князей 

RT на русском 3 часа назад
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с RT прокомментировала высказывание президента Украины Петра Порошенко об «опрометчивом основании Москвы древнерусскими князьями».
>> Поклонская назвала "макулатурой" уголовное дело против нее
«Что имеет в виду президент Украины Пётр Порошенко — только, наверное, ему известно. Может быть, это послание «оттуда», как говорит мэр Киева Виталий Кличко. У него защита «оттуда» откуда-то. Может и у Порошенко какое-то явление «оттуда» произошло», — предположила она.
Ранее украинский лидер заявил, что древнерусские князья «опрометчиво основали Москву».
Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН также оценил заявление президента Украины.
RT на русском: последние новости
В ОБСЕ рассказали о ситауции в зоне конфликта в Донбассе Порошенко обвинил Россию в снижении её доли в торговле с Украиной В Совфеде назвали спекуляцией заявление Порошенко об «опрометчивости» основания Москвы
 Ещё 2 источника 
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