Поклонская ответила Порошенко про князей 

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с RT прокомментировала высказывание президента Украины Петра Порошенко об «опрометчивом основании Москвы древнерусскими князьями».
«Что имеет в виду президент Украины Пётр Порошенко — только, наверное, ему известно. Может быть, это послание «оттуда», как говорит мэр Киева Виталий Кличко. У него защита «оттуда» откуда-то. Может и у Порошенко какое-то явление «оттуда» произошло», — предположила она.
Ранее украинский лидер заявил, что древнерусские князья «опрометчиво основали Москву».
Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН также оценил заявление президента Украины.