Поклонская: в Крыму при власти Киева поражали лишь роскошные дворцы олигархов

Об этом она рассказала в интервью на полях Ялтинского международного экономического форума.

"Поражали своей роскошью лишь дома украинских чиновников и олигархов, которые строились на крымском побережье. Сейчас эти прекрасные дворцы пустуют", — сказала Поклонская.

Она подчеркнула, что лишь после воссоединения с Россией на полуострове начались масштабные инфраструктурные преобразования.

"Сегодня построен мост и новый терминал, строятся дороги, восстанавливаются храма и дворцы, объекты культурного наследия. Это все мы видим, и видят туристы, в том числе иностранные", — заявила она.

Ранее Поклонская назвала возбужденное Киевом против нее уголовное дело «макулатурой».