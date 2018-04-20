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Поклонская: в Крыму при власти Киева поражали лишь роскошные дворцы олигархов
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Поклонская: в Крыму при власти Киева поражали лишь роскошные дворцы олигархов 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Крым начал экономически развиваться лишь с воссоединением с Россией, до этого на полуострове своей роскошью поражали только дома украинских олигархов, передает РИА «Новости» заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской.
Об этом она рассказала в интервью на полях Ялтинского международного экономического форума.
"Поражали своей роскошью лишь дома украинских чиновников и олигархов, которые строились на крымском побережье. Сейчас эти прекрасные дворцы пустуют", — сказала Поклонская.
Она подчеркнула, что лишь после воссоединения с Россией на полуострове начались масштабные инфраструктурные преобразования.
"Сегодня построен мост и новый терминал, строятся дороги, восстанавливаются храма и дворцы, объекты культурного наследия. Это все мы видим, и видят туристы, в том числе иностранные", — заявила она.
Ранее Поклонская назвала возбужденное Киевом против нее уголовное дело «макулатурой».
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