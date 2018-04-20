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Поклонская рассказала об уровне жизни в Крыму при киевских властях
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Поклонская рассказала об уровне жизни в Крыму при киевских властях 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Крым начал экономически развиваться лишь с воссоединением с Россией, до этого на полуострове своей роскошью поражали только дома украинских чиновников и олигархов, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.
"Поражали своей роскошью лишь дома украинских чиновников и олигархов, которые строились на крымском побережье. Сейчас эти прекрасные дворцы пустуют", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости на полях Ялтинского международного экономического форума.
Депутат подчеркнула, что лишь после воссоединения с Россией на полуострове начались масштабные инфраструктурные преобразования.
"Сегодня построен мост и новый терминал, строятся дороги, восстанавливаются храма и дворцы, объекты культурного наследия. Это все мы видим, и видят туристы, в том числе иностранные", — подчеркнула Поклонская.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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