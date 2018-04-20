Поклонская рассказала об уровне жизни в Крыму при киевских властях

"Поражали своей роскошью лишь дома украинских чиновников и олигархов, которые строились на крымском побережье. Сейчас эти прекрасные дворцы пустуют", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости на полях Ялтинского международного экономического форума.

Депутат подчеркнула, что лишь после воссоединения с Россией на полуострове начались масштабные инфраструктурные преобразования.

"Сегодня построен мост и новый терминал, строятся дороги, восстанавливаются храма и дворцы, объекты культурного наследия. Это все мы видим, и видят туристы, в том числе иностранные", — подчеркнула Поклонская.