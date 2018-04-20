В «Оппозиционном блоке» власти Украины сравнили с фашистскими оккупантами

"Не было никакой революции. Была смена одной банды на другую. А систему они не меняли. Поэтому это не называется революция, а это называется государственный переворот в интересах одной из олигархических групп", — заявил Белецкий в эфире телеканала NewsOne.

Также он считает, что сама страна «находится в оккупации».

"Все мы помним, как вели себя фашисты в нашей стране. Переименовывали улицы, ломали памятники, стирали нашу память, они запрещали наш язык. Эти (представители власти — ред.) делают то же самое. Поэтому эта власть — это оккупация", — добавил он.

На Украине в феврале 2014 года произошел государственный переворот, новые власти взяли курс на развитие отношений с ЕС и сворачивание экономических связей с РФ

С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

Больше всего населенных пунктов переименовали в рамках декоммунизации на востоке Украины. По состоянию на конец 2017 года в Харьковской области было переименовано 103 населенных пункта, в Донецкой — 109, в Днепропетровской — 97.