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В «Оппозиционном блоке» власти Украины сравнили с фашистскими оккупантами
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В «Оппозиционном блоке» власти Украины сравнили с фашистскими оккупантами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Вадим Чуприн / ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 2013
КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий заявил, что нынешние власти Украины ведут себя как фашистские оккупанты: переименовывают названия городов и улиц, уничтожают памятники, запрещают русский язык.
"Не было никакой революции. Была смена одной банды на другую. А систему они не меняли. Поэтому это не называется революция, а это называется государственный переворот в интересах одной из олигархических групп", — заявил Белецкий в эфире телеканала NewsOne.
Также он считает, что сама страна «находится в оккупации».
"Все мы помним, как вели себя фашисты в нашей стране. Переименовывали улицы, ломали памятники, стирали нашу память, они запрещали наш язык. Эти (представители власти — ред.) делают то же самое. Поэтому эта власть — это оккупация", — добавил он.
На Украине в феврале 2014 года произошел государственный переворот, новые власти взяли курс на развитие отношений с ЕС и сворачивание экономических связей с РФ.
С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Больше всего населенных пунктов переименовали в рамках декоммунизации на востоке Украины. По состоянию на конец 2017 года в Харьковской области было переименовано 103 населенных пункта, в Донецкой — 109, в Днепропетровской — 97.
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