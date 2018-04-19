Крымский судья рассказал, как ему угрожали расправой перед матчем за Суперкубок Украины

Крымский судья Анатолий Жабченко , работавший до 2017 года в чемпионате Украины , в интервью «СЭ» рассказал о том, как на него давили перед матчем за Суперкубок Украины «Шахтер» — «Динамо». Из-за угроз ему пришлось отказаться от работы на этой игре.

— Тем не менее, вы получили назначение на Суперкубок Украины «Шахтер» — «Динамо» Киев в прошлом году.

— Это и стало апогеем. Новость о моем назначении буквально взорвала интернет, социальные сети. Буря негодования, критики, возмущения: как гражданин России будет судить главный матч на Украине? Волна недовольств не стихала несколько дней, а напротив даже набирала обороты. Глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи неоднократно отбивал атаки в мой адрес.

— Вам в те дни угрожали?

— Не то слово. Писали и говорили, что если я выйду на поле в Одессе, то будет «Дом профсоюзов-2». (В мае 2014 года украинские националисты сожгли в Доме Профсоюзов в Одессе несколько десятков человек — Прим. «СЭ») Прямым текстом говорили, что из-за меня начнутся массовые беспорядки, пострадают люди. Да черт знает, что произойдет, если я только выйду на поле. Представляете? Ситуация накалялась и могла выйти из-под контроля.

— В итоге отказались?

— За день до игры я уже был в Одессе. Мне позвонил Лучано Лучи и сказал, что надо отказаться от этого матча. Давление со стороны руководства ФФУ, руководства страны было просто неимоверным. Лучи также добавил, что националисты, ультрас уже предупредили правоохранительные органы о массовых беспорядках и актах неповиновения, если я отсужу Суперкубок. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

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