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Крымский судья рассказал, как ему угрожали расправой перед матчем за Суперкубок Украины
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Крымский судья рассказал, как ему угрожали расправой перед матчем за Суперкубок Украины 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Крымский судья Анатолий Жабченко, работавший до 2017 года в чемпионате Украины, в интервью «СЭ» рассказал о том, как на него давили перед матчем за Суперкубок Украины «Шахтер» — «Динамо». Из-за угроз ему пришлось отказаться от работы на этой игре.
— Тем не менее, вы получили назначение на Суперкубок Украины «Шахтер» — «Динамо» Киев в прошлом году.
— Это и стало апогеем. Новость о моем назначении буквально взорвала интернет, социальные сети. Буря негодования, критики, возмущения: как гражданин России будет судить главный матч на Украине? Волна недовольств не стихала несколько дней, а напротив даже набирала обороты. Глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи неоднократно отбивал атаки в мой адрес.
— Вам в те дни угрожали?
— Не то слово. Писали и говорили, что если я выйду на поле в Одессе, то будет «Дом профсоюзов-2». (В мае 2014 года украинские националисты сожгли в Доме Профсоюзов в Одессе несколько десятков человек — Прим. «СЭ») Прямым текстом говорили, что из-за меня начнутся массовые беспорядки, пострадают люди. Да черт знает, что произойдет, если я только выйду на поле. Представляете? Ситуация накалялась и могла выйти из-под контроля.
— В итоге отказались?
— За день до игры я уже был в Одессе. Мне позвонил Лучано Лучи и сказал, что надо отказаться от этого матча. Давление со стороны руководства ФФУ, руководства страны было просто неимоверным. Лучи также добавил, что националисты, ультрас уже предупредили правоохранительные органы о массовых беспорядках и актах неповиновения, если я отсужу Суперкубок. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полная версия интервью Анатолия Жабченко
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