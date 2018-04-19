Лукашевич: Киев точечно «ослепляет» СММ ОБСЕ под предлогом минной опасности

"На прошлой неделе новые минные поля обнаружены СММ в районах Авдеевки, Марьинки, Майорска и Лебединского. Киев продолжает тактику точечного «ослепления» СММ под предлогом минной опасности. Для посещения наблюдателей уже давно полностью закрыты контролируемые силовиками районы около Станицы Луганской, Золотого, Счастья и других", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он добавил, что в районах, где ВСУ проводили разминирование, через некоторое время СММ вновь обнаруживала минные заграждения.

"Продолжается концентрация боевой техники на линии соприкосновения. С начала «пасхального перемирия» в нарушение «Комплекса мер» СММ обнаружила более 100 единиц вооружений ВСУ. Военная техника размещается в черте населенных пунктов", — отметил Лукашевич.