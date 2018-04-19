Под Харьковом мужчина на тракторе снес флаг Украины

МОСКВА , 19 апр — РИА Новости . В Харьковской области мужчина на тракторе врезался в постамент с флагом Украины . Об этом в Facebook сообщил председатель общественного совета местной администрации Александр Анчишкин.

Инцидент произошел в городе Дергачи поздно ночью.

Подробиці по акту наруги над державними символами в Дергачах. https://t.co/mvgTZAvHmu pic.twitter.com/0GnrJCYtJ8

— Дядя Саша (@ddya_sasha) 19 апреля 2018 г.

​"Из комментария свидетеля стало известно, что тумбу валили ковшом желтого трактора, все это снималось человеком с черной машины Nissan Qashqai", — написал Анчишкин.

Он также заметил, что «после акта надругательства над государственными символами» нарушитель скрылся с места происшествия.

Позднее полиция задержала тракториста. По словам мужчины, в темноте он просто не заметил постамент.