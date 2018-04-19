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Под Харьковом мужчина на тракторе снес флаг Украины
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Под Харьковом мужчина на тракторе снес флаг Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Харьковской области мужчина на тракторе врезался в постамент с флагом Украины. Об этом в Facebook сообщил председатель общественного совета местной администрации Александр Анчишкин.
Инцидент произошел в городе Дергачи поздно ночью.
Подробиці по акту наруги над державними символами в Дергачах. https://t.co/mvgTZAvHmu pic.twitter.com/0GnrJCYtJ8
— Дядя Саша (@ddya_sasha) 19 апреля 2018 г.
​"Из комментария свидетеля стало известно, что тумбу валили ковшом желтого трактора, все это снималось человеком с черной машины Nissan Qashqai", — написал Анчишкин.
Он также заметил, что «после акта надругательства над государственными символами» нарушитель скрылся с места происшествия.
Позднее полиция задержала тракториста. По словам мужчины, в темноте он просто не заметил постамент.
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