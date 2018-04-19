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Лукашевич: Киев наращивает гонения на православную церковь и журналистов
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Лукашевич: Киев наращивает гонения на православную церковь и журналистов 

РИА Новости 1 час назад
ВЕНА, 19 апр — РИА Новости. Киев наращивает гонения на православную церковь и журналистов, восстанавливая причины, послужившие отправной точкой конфликта, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Киев восстанавливает причины, послужившие отправной точкой конфликта. Наращивает гонения на русский язык и культуру, православную церковь и журналистов. Прошло три года с убийства Олеся Бузины в Киеве. Преступление до сих пор не раскрыто, хотя подозреваемые были схвачены «по горячим следам», — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он добавил, что в Киеве уже в пятый раз с 2013 года подожжена православная церковь на улице Герцена.
Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них — в голову. Инцидент расследовался по статье «умышленное убийство». Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.
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