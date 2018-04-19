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Переименование операции ВСУ в Донбассе не меняет ее сути, заявил Лукашевич
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Переименование операции ВСУ в Донбассе не меняет ее сути, заявил Лукашевич 

РИА Новости 1 час назад
ВЕНА, 19 апр — РИА Новости. Переименование карательной операции Киева против населения Донбасса в «Операцию объединенных сил» не меняет ее сути, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что «антитеррористическая» операция (АТО) в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит Операция объединенных сил.
"Прошло четыре года с начала карательной операции Киева против населения Донбасса, лицемерно именуемой «АТО». Переименование в «Операцию объединенных сил», которая, по словам Петра Порошенко, начнется 30 апреля, не меняет ее сути. В нарушение конституции страны против мирного населения применяются вооруженные силы Украины, военизированные структуры, иностранные наемники, добровольцы-каратели", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он вновь подчеркнул безальтернативность политического урегулирования на основе минского «Комплекса мер», прямого диалога между сторонами внутриукраинского конфликта — Киевом, Донецком и Луганском.
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