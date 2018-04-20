Злоключения моряков «Норда» на Украине: почему сбежать удалось только двоим

Спасла транскрипция в паспорте

Двоим морякам — коку Ирине Обориной и юнге Дмитрию Таразанову с российского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, удалось вылететь в Белоруссию из Киева. Семерых членов экипажа Госпогранслужба Украины сняла с рейса. Украинская сторона уже обвинила рыбаков в обмане пограничников. Представитель судовладельца Анна Шевелева сообщила «КВ», что сейчас команда сейнера в безопасности, но «нервы у всех на исходе».

Почти месяц продолжается заточение российских моряков экипажа рыболовецкого судна «Норд» на Украине. Еще одна попытка уехать домой закончилась успешно только для двоих членов команды. На видео, которое разместила на своем сайте Госпогранслужба, семь мужчин, которым не удалось выехать из незалежной, выглядят совершенно разбитыми. Вот как украинские пограничники описывают произошедшее: в четверг двое граждан Украины «обманным путем» покинули территорию страны. В аэропорту «Жуляны» на рейс, следовавший в Белоруссию, зарегистрировались «якобы граждане РФ ». Сообщается, что «накладка» вышла из-за того, что россияне воспользовались паспортами, выданными консульством РФ, транскрипция в которых отличалась от транскрипции в украинской базе данных. В отношении остальных моряков, которые должны были лететь следующим рейсом, были составлены протоколы об очередной попытке незаконного пересечения границы.

Как рассказала «КВ» официальный представитель судовладельца Анна Шевелева, у членов экипажа были незаконно изъяты выданные консульством паспорта, а в протоколах задержания указали, что моряки являются гражданами Украины. О том, почему рыбаки не смогли уехать все вместе, Шевелева ответила коротко: «другой возможности не было». «Двое членов экипажа покинули Киев по паспортам, которые были выданы консульством РФ, но следующие не были пропущены. Против них были применены особые действия, которые никак нельзя назвать правомерными. Была попытка не допустить к ним адвокатов и у ребят незаконно изъяли документы. Сейчас они физически находятся в безопасности, но крайне измотаны. Вызывали врачей, потому что у них сильно повысилось давление. Конечно, нервы у всех на исходе. Капитан „Норда“ Владимир Горбенко держится, сейчас он живет у родственников. На данный момент наши адвокаты и украинская сторона вырабатывают правовую позицию относительно случившегося.

Глава Крыма Сергей Аксенов уже поздравил моряков, которым удалось вернуться домой. „Двое наших рыбаков уже в Крыму, однако остальные члены экипажа по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм“, — написал он на своей странице в соцсети. „Это самый радостный жизнь в моей жизни, о котором я буду рассказывать своим внукам. Наконец, благодаря усилиям наших адвокатов и всех людей, которые прилагали к этому силы — это свершилось! Вытащили из этого плена“, — сообщила на камеру Ирина Оборона. Как рассказала „КВ“ ее знакомая, сейчас женщина находиться в Керчи и сразу принялась за дела, которых за это время „очень много накопилось“.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен „детально“ разобраться, как двое членов экипажа смогли покинуть территорию страны, несмотря на запрет на их выезд. „Мы детально изучим и проинформируем вас о том, что произошло, и проинформируем вас с почасовыми действиями силовых структур“, — приводят его слова украинские СМИ.

Напомним, российский сейнер „Норд“ был задержан украинскими пограничниками 25 марта. Само судно зарегистрировано в Крыму и принадлежит керченскому рыболовецкому колхозу имени Первого мая. В момент ареста у всех членов экипажа при себе были российские паспорта, выданные в Керчи, которую Киев считает своим городом. С тех пор украинские власти просто издеваются над крымскими моряками. Почти две недели членов экипажа удерживали на борту судна, не предоставляя им еды и воды. Всю провизию на свои деньги покупали и передавали экипажу его адвокаты. В итоге суд Мариуполя наказал моряков штрафами в размере от 6500 до 7500 рублей за незаконное пересечение границы с „оккупированным“ Крымом.

Однако даже после судебного решения выехать за пределы незалежной власти им так и не позволили. Сначала консульскую машину РФ не выпустили через погранпереход в Харьковской области „Гоптовка“, затем ночью экипаж не пропустили через пункт „Чонгар“ на границе с Крымом. Позже власти снова предъявили обвинения команде в попытке „незаконного пресечения границы“, и экипаж ожидает второго заседания суда. Теперь видимо к делу прибавиться еще и этот эпизод.