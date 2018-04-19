Харьковский военный госпиталь сравнили с «бомжатником»

В Сети опубликованы фотографии, демонстрирующие ужасное состояние, в котором находится Харьковский военный госпиталь; именно туда везут раненых в Донбассе украинских силовиков.

«Это не бомжатник. Это Харьковский военный госпиталь», — написал пользователь Evhen в своем Twitter.

На фото видны обшарпанные стены госпиталя и зарешеченные окна со старыми рамами. На фоне госпиталя позируют украинские военные-пациенты медучреждения.

Именно в этот госпиталь доставляются раненые в боевых действиях в Донбассе украинские силовики.