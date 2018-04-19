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Харьковский военный госпиталь сравнили с «бомжатником»
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Харьковский военный госпиталь сравнили с «бомжатником» 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
В Сети опубликованы фотографии, демонстрирующие ужасное состояние, в котором находится Харьковский военный госпиталь; именно туда везут раненых в Донбассе украинских силовиков.
«Это не бомжатник. Это Харьковский военный госпиталь», — написал пользователь Evhen в своем Twitter.
На фото видны обшарпанные стены госпиталя и зарешеченные окна со старыми рамами. На фоне госпиталя позируют украинские военные-пациенты медучреждения.
Именно в этот госпиталь доставляются раненые в боевых действиях в Донбассе украинские силовики.
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