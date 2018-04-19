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Украинцам собрались резко повысить цену на газ
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Украинцам собрались резко повысить цену на газ 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Компания «Нафтогаз Украины» предложила правительству страны свой вариант изменения цен на газ, при котором с июня 2018 года цена газа может вырасти на 60-65%, сообщают СМИ.
Главная газовая компания Украины предлагает взять на себя продажу газа населению, сообщает «Украинские новости» со ссылкой на презентацию «Нафтогаза».
«При этом предлагается ввести две цены: действующая цена в 6,96 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров будет распространяться на социальную норму потребления газа, а все что выше нормы, будет стоить на 60-65% дороже. Таким образом, с июня 2018 года цена газа сверх нормы может вырасти до 10,99 тыс. гривен, а с октября — до 11,47 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров», — пишет газета.
При этом нормы потребления газа сократятся на 15%, как сократятся и объемы газа для расчета субсидий.
В правительстве Украины считают, что в результате реализации предложенного варианта «Нафтогаз» получит сверхприбыль в размере 26 млрд гривен. Сообщается, что предложения газовой компании рассматриваются в правительстве пока «в рабочем порядке».
Напомним, в конце зимы президент Украины Петр Порошенко и «Нафтогаз» запустили инициативу «Прикрути» о «добровольном» уменьшении температуры в квартирах украинцев, которую жители встретили с большим негодованием.
Ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания инициировала расторжение контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией.
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