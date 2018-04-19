На Украине заявили об остановке водоснабжения ЛНР

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

«Водоснабжение населению НКТ (неподконтрольной территории) Луганской обл. Петровским водоводом, прекращенное с 17 апреля из-за порыва, не восстановлено. Обследование части водовода на контролируемой территории показало, что авария произошла на неподконтрольной территории. Провести обследование неконтролируемой части пока не удается», — отметили в министерстве.

Водопостачання населенню НКТ Луганської обл. Петровським водоводом припинене з 17.04. через порив не відновлено. Обстеження частини водоводу на контрольованій території показало, що аварія сталася на НКТ. Провести обстеження неконтрольованої частини поки не вдається.

— МТОТ (@mtot_gov_ua) 19 апреля 2018 г.

17 апреля ВСУ обстреляли автоколонну с рабочими Донецкой фильтровальной станции, ранения получили пять человек. Огонь велся с позиций 95-й бригады ВСУ — одного из известных десантных формирований украинской армии. В связи с инцидентом руководство коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“ приняло решение об остановке работы станции.

18 апреля были проведены все необходимые работы по консервации оборудования и эвакуации персонала. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, заявили, что предварительно работа ДФС прекращена на пять дней — для стабилизации обстановки в данном районе.