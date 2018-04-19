«Нафтогаз» предложил повысить цены на газ для украинцев на 65%, пишут СМИ

"Нафтогаз" предлагает ввести две цены: действующая цена в 6,96 гривен (около 0,27 доллара. — Прим. ред.) за кубометр будет распространяться на социальную норму потребления газа. Цена на газ, потребленный свыше нормы, повысится на 60-65 процентов.

При этом нормы потребления газа должны сократиться на 15 процентов, уменьшатся и объемы газа для расчета субсидий.

В правительстве предложения «Нафтогаза» раскритиковали и приняли решение пока не озвучивать их на переговорах с МВФ , отмечает издание.

Одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу тарифов.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.