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На Украине задержали фуру, которая перевозила 202 тонны груза
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На Украине задержали фуру, которая перевозила 202 тонны груза 

Газета.Ru 1 час назад
На Украине на одном из весо-контрольных пунктов задержана фура, в которой перевозилось 202 тонны груза. Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой народного депутата Украины Тараса Кремня.
Сообщается, что транспортное средство, максимальная грузоподъемность которого составляет 40 тонн, двигалось с пятикратным перегрузовм из Одесской области в Ивано-Франковск. В этом году это своеобразный антирекорд — в прошлом году сотрудники Укратрансбезопасности задержали грузовик, перевозивший 115-тонную фуру с зерном.
По словам депутата, каждое десятое взвешивание автомобилей на грузо-весовых пунктах оборачивается «поразительным превышением весовых параметров».
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