Члены экипажа задержанного судна «Норд» прокомментировали ситуацию с недопуском на рейс в Киеве 

Ранее стало известно, что двое членов экипажа судна «Норд», арестованного украинскими пограничниками, прибыли в Крым после того, как смогли покинуть Украину.
Отмечается, что ещё семь человек в настоящее время находятся в российском посольстве в Киеве.
«Всем необходимым нас обеспечили, в плане еды, медикаментов. Мы ни в чём не нуждаемся. Но пока непонятно, что с нами будет дальше. Каждый день думаем о том, когда же наконец вернёмся домой, в Россию», — рассказал один из членов экипажа.
По словам адвоката Александра Руденко, двое членов экипажа сейнера Дмитрий Таразанов и Ирина Оборина уже находятся в Крыму.
«Эту информацию мне подтвердили. У них был самолёт из Минска в Москву, откуда они вылетели в Симферополь», — рассказал он.
Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил прибытие двоих моряков «Норда» на полуостров, отметив, что остальная команда удерживается украинской стороной незаконно.
У членов экипажа, которых не пустили на самолёт в Белоруссию, изъяли паспорта.
Также на них составили протоколы о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. В погранслужбе Украины считают, что моряки являются украинскими гражданами, так как Киев не признаёт паспорта, выданные в Крыму.