Парубий подписал постановление об автокефалии и начал молиться

Об этом сообщает «112».

«Хочу вам сообщить, что я подписал постановление и оно уже является действующим законом Украины — и молимся Богу, чтобы оно дало результат и чтобы мы дождались давней мечты украинцев о единой украинской православной церкви », — заявил Парубий.

Украинский парламент сегодня поддержал обращение президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху о создании в стране единой поместной автокефальной церкви. По словам самого Порошенко, решение синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

С подобным обращением к Вселенскому патриарху сама Рада выступала в 2016 году. Тогда его оставили без внимание, а окружение патриарха заявило, что данный документ является возмутительным.