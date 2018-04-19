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Парубий подписал постановление об автокефалии и начал молиться
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Парубий подписал постановление об автокефалии и начал молиться 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «112».
«Хочу вам сообщить, что я подписал постановление и оно уже является действующим законом Украины — и молимся Богу, чтобы оно дало результат и чтобы мы дождались давней мечты украинцев о единой украинской православной церкви», — заявил Парубий.
Украинский парламент сегодня поддержал обращение президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху о создании в стране единой поместной автокефальной церкви. По словам самого Порошенко, решение синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.
С подобным обращением к Вселенскому патриарху сама Рада выступала в 2016 году. Тогда его оставили без внимание, а окружение патриарха заявило, что данный документ является возмутительным.
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