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Участие в ЯМЭФ Британии и Украины стало неожиданностью для организаторов
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Участие в ЯМЭФ Британии и Украины стало неожиданностью для организаторов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Приезд представителей Великобритании и Украины на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) стал «приятной неожиданностью» для организаторов. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров.
Он уточнил, что на ЯМЭФ не смогли прибыть некоторые европейские политики, ранее подтвердившие свое участие. Так, ожидалось участие 10 депутатов Европарламента, а приехали три. «Давление на серьезных европейских политиков было оказано беспрецедентное», — заключил Назаров, чьи слова передает ТАСС.
Андрей Назаров также добавил, что изначально планировалось участие в ЯМЭФ в Крыму гостей из 60 стран. Согласно же последним данным, приехали представители 71 государства.
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