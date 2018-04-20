Политолог: Гройсман поддержит «Народный фронт», который осенью уйдет в оппозицию

«Мне кажется, что эта поездка — продолжение политики министра, где он пытается показать, что не верит в возможность в ближайшее время договориться с Порошенко, и готов отстраняться от него. Однако я и не исключаю, что это может быть попыткой по увеличению ставок в переговорах, мол, теперь уже у меня есть собственный план по Донбассу, а теперь я еще поеду в Вашингтон за поддержкой», — сказал политолог.

В ходе пятидневного визита у него запланированы встречи в Госдепартаменте , с заместителям госсекретаря по вопросам Европы и Азии Уэссом Митчеллом и обсуждение мирного плана по реинтеграции Донбасса.

При этом, как заметил Якубин, Аваков поддерживает создание Антикоррупционного суда. И это тревожный сигнал для Порошенко — дескать, наш президент также поддерживает учреждение этого суда, но не в американской версии, а я поддерживаю версию США.

«Имеют значения и интервью министра перед отъездом, в которых он показал, что у него есть некая политическая программа. Так что опять же «Народный фронт» видит, что с Порошенко не удастся договориться, и готов повышать ставки. Речь о том, что в осенью 2018 года силе нужно думать о собственном политическом плавании, и не исключено, что осенью мы увидим распад коалиции и переход «НФ» в оппозицию, а премьер Гройсман будет сателлитом «НФ», — прогнозирует аналитик.

15 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уехал в США с рабочим визитом. Он сообщил о договоренности с полицейской академией в Хьюстоне (штат Техас) продлить совместные тренинги в США и Украине.

«В полицейской академии Хьюстона договорились о продлении совместных тренингов в США и Украине», — написал глава МВД в Твиттере 20 апреля.

Он также рассказал о проведении совместного тренинга в Хьюстоне с участием украинских полицейских: «Хьюстон. Заложники освобождены. Сегодня завершается совместный тренинг SWAT Houston Police и украинских полицейских (КОРД и патрульных тактиков). Наш полицейский спецназ на уровне!».