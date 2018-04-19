Михаил Добкин: Сегодня видел близко Порошенко, у него лицо мертвеца

-Что думаете по поводу желания Порошенко создать на Украине автокефальную православную церковь ? Удастся ли ему это или нет? Если да, то какими будут последствия?

— Об этом, конечно же, нужно спрашивать не у мирян, а у наших епископов и митрополитов. То, что сегодня делает президент, это попытка бросить зерна раскола перед самым своим уходом. Это примерно то же самое, что в своё время делал Ющенко, когда уже было понятно, что он не будет президентом. Его кураторы давали максимальное количество заданий, чтобы разъединить нашу страну, как можно глубже, по национальному, языковому, религиозному признаку и так далее.

Есть такое явление в интернете, как кибератаки. Помните, был такой вирус «Petya»? Вот такие инициативы Порошенко — это тоже кибератака, но только на свой собственный народ.

Но, я считаю, ничего из задуманного Порошенко не получится. Он просто не понимает, как устроено мировое православие. Константинопольский патриарх всего лишь первый среди равных, он не Папа Римский для православных. Он не может дать команду предстоятелям других православных церквей. Вот инициировать рассмотрение того или иного вопроса он правомочен. Даже если допустить, что патриархн и признает автокефалию украинского православия, то другие могут не признать. И что в итоге? Снова раскол, причем уже в мировом православии по поводу украинской церкви, который добавится к тому, который и так уже существует внутри Украины.

В общем, кураторы через Порошенко решили бросить зерна раздора, которые будут расти и после того, как он уйдет.

-Многие усмотрели в недавнем интервью Кернеса поддержку Порошенко. Так ли это?

— Это у него надо спрашивать. Я Порошенко не поддерживаю. А комментировать интервью Кернеса не хочу, мне это не интересно.

-Поддержат ли Порошенко мэры крупных городов, или он уже «хромая утка»?

— Они станут поддерживать только до той поры, пока будут видеть, что он хоть что-то может. Как только поймут, что Порошенко из орла превратился в воробья, то и поддержка будет соответствующая.

-Какое развитие событий на Украине вы прогнозируете: обострение антироссийской риторики и введение чрезвычайного положения или Порошенко просто сольется под гарантии Тимошенко или какому-то другому кандидату?

— Я жду нового президента, который будет не проамериканский и не пророссийский, а проукраинский. Жду новых правил игры, которые будут работать на Украину. По таким правилам я готов играть. Где? Мне всё равно. Главное, чтобы здесь хоть как-то стала налаживаться жизнь. То, что сейчас происходит, ну просто больше невозможно терпеть.

-Досидит ли Порошенко до конца президентского срока?

— Не знаю. У него сейчас абсолютный цугцванг: что бы он ни делал, получается только себе хуже. Считаю, что его ближний круг начал давать серьезные трещины и вкладывает уже ему в уши, мол, надо думать не о втором сроке, а о самосохранении. Уже через месяц речь может идти не о том, изберется он или нет, а успеет ли сбежать. Вместе с ним придется бежать и его ближайшему окружению.

Я видел сегодня в Раде Порошенко. Видел близко, впервые с 2014 года, когда мы с ним были кандидатами в президенты. По его лицу я понял, что это лицо мертвеца. Он, конечно, живой — дай Бог ему 200 лет жизни (я как христианин, всем желаю долгой земной жизни). Но в то же время он мёртвый — у него души нет. Он пустой внутри.

-Что будет с Оппоблоком? Будет ли единый кандидат от оппозиции?

— Не знаю, я не в Оппоблоке. Мне некорректно говорить о нем.

-А что в стране сейчас вообще происходит с оппозицией: она есть или ее нет?

— Оппозиция есть — её не может не быть. Как она себя ведет, это уже другой вопрос. Но я уверен, что и в Оппоблоке, и среди христианских социалистов есть те, кто начнут валить эту власть.

-Ожидаете ли вы того, что сейчас будет большая война компроматов?

— Она уже идет. Онищенко плёнки опубликовал. Реакции администрации президента ноль. Они эти пленки называют фейком, но это глупо. На самом деле, все понимают, что Онищенко был максимально приближен к Порошенко. Нет и тени сомнения, что Онищенко платил 5 или 6 миллионов долларов за место в проходной части списка. При этом, избрался он сам, а платил за то, чтобы признали результаты его выборов. В этом особый цинизм. Я не сомневаюсь, что многие большие бизнесмены платят дань президенту, чтобы сохранить свой бизнес. Так что та информация, что есть на пленках Онищенко, имеет под собой реальную основу. Это часть жизни нынешней элиты.

-Что вы думаете о возможностях участия в выборах Вакарчука и Зеленского?

— Зеленский спойлер Вакарчука. Последний в политическом плане дутая фигура. Он хороший парень, у него есть талант писать музыку и тексты. Он культовый исполнитель. Но проблема в том, что из него пытаются в политическом плане раздуть слона, хотя он, на самом деле, является маленькой мышкой.

Зеленский, по моему мнению, более талантливый человек, чем Вакарчук, потому что он не выступает под фонограмму, как тот делает.

В отличие от Вакарчука Зеленский земной человек — он может отвлекаться на дружбу. А Вакарчук весь такой из себя искусственный, патриотичный. Ходит, обернувшись в жовто-блакытный флаг, розмовляе на украинской мове, но ни цента не хотел уступить от установленной им цены в 70 тысяч долларов на концерте на главной площади в Харькове на день независимости. Весь его патриотизм заканчивался тогда, когда начинается вопрос о деньгах.

-Вы говорили в своем выступлении на суде по делу Януковича, что тот должен был погибнуть, защищая законную власть. А вот лично вы, как его соратник, готовы ли бы были погибнуть вместе с ним?

— Рядом с генералом — да, а после его бегства — во имя чего? Не было единого фронта, не было единой линии, не было возможности сопротивляться. Смерть почетна, если она почетна, а если она глупая… Без полководца, который убежал, смерть во имя него — глупа, а рядом с ним — почётна.