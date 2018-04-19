Порошенко озвучил новое обвинение против РФ

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Порошенко обвинил Россию в снижении её доли в торговле с Украиной 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: Reuters
Украинский президент Пётр Порошенко в ходе заседания по вопросам противодействия «агрессии России» заявил, что Москва виновна в снижении её доли в торговле с Киевом.
«Важным элементом гибридной войны и российской агрессии является экономическая война. Речь идёт о блокадах и эмбарго на поставки украинских товаров. Наша торговля упала в разы и сегодня составляет около 9% от общего объёма. Раньше это было больше трети», — цитирует Порошенко телеканал ТСН.
В феврале госстат Украины сообщил, что Россия стала крупнейшим торговым партнёром страны в 2017 году.
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