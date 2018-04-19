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В оргкомитете ЯМЭФ назвали приятной неожиданностью участие Великобритании и Украины
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В оргкомитете ЯМЭФ назвали приятной неожиданностью участие Великобритании и Украины 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Представители Великобритании и Украины приехали на четвертый Ялтинский международный экономический форум, что стало «приятной неожиданностью» для организаторов, сообщил ТАСС в кулуарах форума сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ и общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.
"Для нас приятная неожиданность, что приехали представители Великобритании и Украины", — сказал Назаров.
Он также отметил, что на IV ЯМЭФ не смогли прибыть некоторые европейские политики, ранее подтвердившие свое участие. «Депутатов Европарламента мы ожидали 10 человек, а приехали три. Давление на серьезных европейских политиков было оказано беспрецедентное», — сказал собеседник агентства.
В общей сложности, по его словам, на форум прибыли представители большего количества стран, чем изначально ожидалось. «Мы ожидали 60 стран, приехали даже больше — 71 страна», — сказал сопредседатель оргкомитета
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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