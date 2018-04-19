В оргкомитете ЯМЭФ назвали приятной неожиданностью участие Великобритании и Украины

"Для нас приятная неожиданность, что приехали представители Великобритании и Украины", — сказал Назаров.

Он также отметил, что на IV ЯМЭФ не смогли прибыть некоторые европейские политики, ранее подтвердившие свое участие. «Депутатов Европарламента мы ожидали 10 человек, а приехали три. Давление на серьезных европейских политиков было оказано беспрецедентное», — сказал собеседник агентства.

В общей сложности, по его словам, на форум прибыли представители большего количества стран, чем изначально ожидалось. «Мы ожидали 60 стран, приехали даже больше — 71 страна», — сказал сопредседатель оргкомитета