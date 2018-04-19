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Священников призвали «возносить молитвы» за Порошенко
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В УАПЦ призвали священников «возносить молитвы» за Порошенко 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) призвала своих священников «возносить молитвы» за президента Украины Петра Порошенко.
Об этом говорится в заявлении УАПЦ.
«Президент в своей речи попросил молитвенной поддержки. Поэтому после каждого воскресного или праздничного богослужения совершать молебны, в которых возносить молитвы за… президента Украины и всех тех, кто делает всё возможное для предоставления томоса об автокефалии православной церкви на Украине», — указывается в сообщении.
Ранее Порошенко заявил, что страна близка к созданию автокефалии поместной церкви.
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