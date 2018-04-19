Украинские пограничники сняли с рейса в Минск семь членов экипажа судна «Норд» 

Как пояснили в Госпогранслужбе Украины, из-за путаницы в документах пограничники просто не смогли их идентифицировать. Позже ещё семь членов экипажа попытались покинуть украинскую территорию, но были задержаны. У них изъяли паспорта и составили протоколы.
Сейнер «Норд» задержали 25 марта в Азовском море. На борту находились 10 человек, все — граждане России. Управление ФСБ Крыма по факту случившегося завело дело об угоне. В свою очередь украинский суд 30 марта арестовал судно, а на членов экипажа наложили административные штрафы. Капитану инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины», ему грозит до 5 лет лишения свободы.