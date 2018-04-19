Украина включила «глушители» российского телевидения в Донбассе

Вдоль линии разграничения с ДНР и ЛНР украинская сторона включила «глушители» российского телевидения. Об этом президенту Петру Порошенко доложил глава государственной службы специальной связи Леонид Евдоченко, сообщают в четверг украинские СМИ.

«Докладываю с территории проведения АТО (антитеррористическая операция. — Прим. ред.) о создании системы противодействия антиукраинскому вещанию, которая создана во исполнение ваших решений и соответствующих поручений Совбеза, исходя из обусловленности противодействия российской информационной агрессии в зоне проведения АТО», — рапортовал президенту руководитель спецсвязи.

По его словам, система создана на основе украинских технических решений и при проверках в реальных условиях сработала положительно. Оборудование включено и настроено вдоль линии разграничения в зоне АТО, система избирательно блокирует аналоговые и цифровые телевизионные сигналы, которые распространяются со стороны ДНР и ЛНР, отметил генерал Евдоченко.