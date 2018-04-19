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Эксперт: Украина — один из ключевых транзитеров нелегально добытых животных
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Эксперт: Украина — один из ключевых транзитеров нелегально добытых животных 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Его организация активно работает над сохранением животных, включенных в Красную книгу Украины — в частности, осетровые виды рыб, которых можно найти в бассейнах Дуная и Днепра. А в партнерстве с Евросоюзом WWF поддерживают сохранение популяции больших хищников в стране.
«Торговля между странами ЕС оценивается примерно в 100 млрд евро в год. А в мировом масштабе торговля видами живой флоры и фауны и продуктов из них ежегодно дает от 8 до 10 млрд евро. Это грандиозные масштабы. Украина — это одна из ключевых стран, через которую осуществляется транзит нелегально добытых животных в природных условиях», — обозначил эксперт.
И добавил, что украинский рынок происхождения таких видов совсем не контролируется. Он привел в пример рестораны в Каратах, где висят чучела бурого медведя, рыси, лесного кота, редких видов птиц. Отлов этих краснокнижных животных не пресекается.
«Было бы хорошо, если бы у нас был закон, который бы регламентировал порядок по редким животным. Если кто-то удерживает их в клетках или имеет продукты из них — чучела, шкуры и т.д,. то у него должен быть сертификат, подтверждающий правдивость происхождения животного. Без активного контроля этого процесса, медведь и рысь исчезнут из Украины и станут элементами сказок», — подытожил специалист.
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