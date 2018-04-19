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СМИ: Части экипажа «Норда» удалось сбежать из Украины
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СМИ: Части экипажа «Норда» удалось сбежать из Украины 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом он написал в Facebook, однако позже публикация стала недоступной.
«По его словам, 19 апреля рано утром двое украинцев, членов команды судна «Норд» выехали из Украины в Беларусь, предъявив документы граждан России», — передает «Украинская правда».
Украинские пограничники задержали крымское рыболовецкое судно «Норд» с 10 членами экипажа 25 марта. Все задержанные — граждане России. При этом Украина не признает их гражданства, а заявляет, что они — украинцы. Им инкриминируют на нарушение введенного Киевом запрета на выход из заход в крымские порты.
Командира судна Владимира Горбенко отвозили на допрос в СБУ. После того, как моряков выпустили с корабля, они попытались вернуться в Крым, однако на украинской границе их не выпустили из страны.
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