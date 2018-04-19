СМИ: Части экипажа «Норда» удалось сбежать из Украины

Об этом он написал в Facebook, однако позже публикация стала недоступной.

Украинские пограничники задержали крымское рыболовецкое судно «Норд» с 10 членами экипажа 25 марта. Все задержанные — граждане России. При этом Украина не признает их гражданства, а заявляет, что они — украинцы. Им инкриминируют на нарушение введенного Киевом запрета на выход из заход в крымские порты.