Двое членов экипажа арестованного на Украине судна «Норд» сбежали в Белоруссию

Двое членов экипажа российского суда «Норд», арестованного на Украине , смогли «обманным путем» выехать с территории Украины в Белоруссию , сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В ведомстве, которое считает российских моряков гражданами Украины, пояснили, что они предъявили в аэропорту «Жуляны» (Киев) при вылете документы граждан России , выданные в генконсульстве РФ в Харькове

«Поскольку украинская сторона ни в коем случае не признает документы, выданные оккупационными властями РФ в Крыму , но это не распространяется на документы, которые выданы официально действующими диппредставительствами РФ на территории Украины и, поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных граждан Украины — членов экипажа судна «Норд», которые содержались в базах данных, эти граждане были пропущены через границу и вылетели в Белоруссию», — следует из сообщения.

В Госпогранслужбе Украины также заявили, что смогли остановить вылет еще семи членов экипажа судна «Норд», поскольку «существуют основания сомневаться в законности выдачи гражданам Украины — членам экипажа судна „Норд“ документов, которые, якобы, подтверждают гражданство РФ».

Эти семь моряков при попытке вылететь из Украины также предъявили российские документы. В последствии они были изъяты украинскими пограничниками.

О задержании рыболовецкого судна «Норд» из Крыма с 10 членами экипажа на борту стало известно 25 марта. Позже судно было арестовано украинским судом. При этом капитана судна на Украине возбудили два уголовных дела. В ходе последнего заседания суд постановил отпустить его под личное обязательство являться на судебные заседания.