Ещё
Двое членов экипажа арестованного на Украине судна «Норд» сбежали в Белоруссию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое членов экипажа арестованного на Украине судна «Норд» сбежали в Белоруссию 

Rambler News Service 51 минуту назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Двое членов экипажа российского суда «Норд», арестованного на Украине, смогли «обманным путем» выехать с территории Украины в Белоруссию, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В ведомстве, которое считает российских моряков гражданами Украины, пояснили, что они предъявили в аэропорту «Жуляны» (Киев) при вылете документы граждан России, выданные в генконсульстве РФ в Харькове.
«Поскольку украинская сторона ни в коем случае не признает документы, выданные оккупационными властями РФ в Крыму, но это не распространяется на документы, которые выданы официально действующими диппредставительствами РФ на территории Украины и, поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных граждан Украины — членов экипажа судна «Норд», которые содержались в базах данных, эти граждане были пропущены через границу и вылетели в Белоруссию», — следует из сообщения.
В Госпогранслужбе Украины также заявили, что смогли остановить вылет еще семи членов экипажа судна «Норд», поскольку «существуют основания сомневаться в законности выдачи гражданам Украины — членам экипажа судна „Норд“ документов, которые, якобы, подтверждают гражданство РФ».
Эти семь моряков при попытке вылететь из Украины также предъявили российские документы. В последствии они были изъяты украинскими пограничниками.
О задержании рыболовецкого судна «Норд» из Крыма с 10 членами экипажа на борту стало известно 25 марта. Позже судно было арестовано украинским судом. При этом капитана судна на Украине возбудили два уголовных дела. В ходе последнего заседания суд постановил отпустить его под личное обязательство являться на судебные заседания.
Rambler News Service: последние новости
Ушедшие из Крыма украинские моряки пригрозили Порошенко вернуться на полуостров за квартирами Надежда Савченко возобновила бессрочную голодовку Порошенко: Россия не обойдется без газотранспортной системы Украины
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца191
Болгария: спасибо России, но…152
Российским морякам удалось сбежать с Украины71
Первый легальный бордель открывается в России257
Израиль планирует уничтожить российские С-300151
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение