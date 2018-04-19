Злостных алиментщиков не пустят на госслужбу

Об этом он рассказал в кулуарах парламента, передает РБК-Украина

«Сегодня депутаты подают второй пакет законопроектов, которые касаются защиты прав ребенка. Это новый пакет законов «Чужих детей не бывает» — часть 2. Он касается усиления ответственности в отношении злостных неплательщиков алиментов. Мы сделали акцент на защите экономических прав украинских детей. Во-первых, это увеличение минимального размера алиментов. Если долг есть более одного года, он будет автоматически увеличиваться на 20%, два года — на 30%. Все эти средства будут идти на счет ребенка, а не в бюджет государства. Вторая новация: неуплата алиментов будет основанием для не допуска на государственную службу», — рассказал Петренко.

По его словам, первые меры в отношении алиментов — законы, принятые в конце прошлого года, подействовали: количество уплаченных алиментов за неполные три месяца выросло в два с половиной раза.

«То есть украинские дети получили долги, которые им не платили в течение многих лет», — заявил министр.