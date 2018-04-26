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В ДНР заявили о минометном обстреле силовиками КПП в Донбассе
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В ДНР заявили о минометном обстреле силовиками КПП в Донбассе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли утром в четверг пункт пропуска у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Сегодня, в 6.30 враг нанес минометный удар из 120-миллиметровых минометов по району КПВВ «Майорск». Одна из мин попала в площадку сбора граждан, готовящихся к переходу на оккупированную Украиной территорию", — сказал Басурин.
Он отметил, что «неравнодушные люди в рядах ВСУ» предупредили о готовящемся обстреле. Со стороны ДНР были предприняты необходимые меры защиты населения, благодаря чему удалось избежать жертв.
"Ранее, ночью, враг нанес по этому району артиллерийский удар из 122-миллиметровых орудий", — добавил Басурин.
Украинские силовики также обстреляли трактор, работавший в поле в районе подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевска, добавил он. Он также добавил, что в результате обстрелов в подконтрольной ДНР Горловке повреждено девять домов.
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