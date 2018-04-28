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В ДНР заявили о двух погибших при обстреле силовиками Докучаевска
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В ДНР заявили о двух погибших при обстреле силовиками Докучаевска 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Докучаевск, два человека погибли, один получил ранение, заявил в субботу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Сегодня в 09.35 обстрелу со стороны ВСУ из танков и минометов подвергся населенный пункт Докучаевск… По предварительным данным, в результате прямого попадания боеприпаса в машину по вывозу мусора ранена женщина, погибли двое мужчин", — сказал он.
Представитель ДНР в СЦКК добавил, что со стороны силовиков была выпущена 41 мина калибром 120 миллиметров и произведено два выстрела из танка.
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