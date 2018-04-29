В ДНР сообщили о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов силовиков

Два мирных жителя погибли, еще двое ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

"В результате минометного обстрела со стороны ВСУ получили ранения, несовместимые с жизнью, двое мирных жителей 1951 и 1955 годов рождения. Кроме того, в результате обстрелов из гранатометов, снайперского и стрелкового оружия со стороны ВСУ ранения получили двое мирных жителей", — сказал представитель ДНР в СЦКК.