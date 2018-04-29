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В ДНР сообщили о гибели двух мирных жителей
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В ДНР сообщили о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов силовиков 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Два мирных жителя погибли, еще двое ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).
"В результате минометного обстрела со стороны ВСУ получили ранения, несовместимые с жизнью, двое мирных жителей 1951 и 1955 годов рождения. Кроме того, в результате обстрелов из гранатометов, снайперского и стрелкового оружия со стороны ВСУ ранения получили двое мирных жителей", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
Он добавил, что в результате обстрела в подконтрольном ДНР Докучаевске повреждено более 10 домов.
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